Невестка по расчету
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Невестка по расчету

Невестка по расчету (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Service Wali Bahu 1 сезон
Драмы, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История сильной, образованной и амбициозной девушки по имени Паял. Паял давно сформировала свои представления о том, каким должен быть еe будущий муж и его семья. Но, как известно, любовь непредсказуема, и девушка попадает в ловушку, становясь «выгодным приобретением» для семьи мужа.

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