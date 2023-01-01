Непрекрасная леди (сериал, 2020) смотреть онлайн

Анфиса — сирота. Ее родители пропали восемь лет назад. Официальная версия произошедшего — несчастный случай, но Анфиса уверена, что ее семью убили. Она клянется отомстить негодяям и, выпустившись из интерната, начинает свое расследование. Вскоре она понимает, что главное в ее новой миссии — расчетливость и хитрость, вот только ей могут помешать внезапные чувства к объекту мести.



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