Неизведанное (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

«Неизведанное» — это научно-документальный сериал, в котором принимают участие кинематографисты и исследователи паранормальных явлений Коннор Тейлор и Зак Смит. Используя теории, существовавшие в течение последнего столетия в области

паранормальных явлений, они пытаются подтвердить и доказать существование загробной жизни с помощью современной науки. В этом сериале зрители отправятся в квест по широкому спектру вопросов: общение с духами, частоты, параллельные вселенные, шесть чувств, духовное целительство, магия и заклинания, сознание. «Неизведанное» впервые в истории превратит сверхъестественную псевдонауку в фактическую науку. Боитесь ли вы неизвестного или принимаете его?



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