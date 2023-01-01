Недетские вопросы о природе (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Недетские вопросы о природе 1 сезон
ТВ-шоу12+
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Сюжет
В своем проекте известный натуралист Александр Хабургаев отвечает на вопросы зрителей «Живой Планеты», сравнивает флору и фауну разных эпох, материков и климатических поясов. Откуда у слона хобот, о чем мычит корова, кто главный в Африке? - Хабургаев расскажет обо всем.
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