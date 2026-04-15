Небесный союз
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Небесный союз
7.32025, The Reform of Everprosper 1 сезон
Фэнтези, Исторический18+

Небесный союз (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Цинь Му – единственный, кто выживает в Великих Руинах, земле, покинутой богами. Воспитанный в Деревне калек, он становится целью могущественной секты Лицзян. В погонях и битвах он закаляет волю, овладевает божественными и демоническими техниками, создавая легендарное Непревзойденное Тело. Его цель – изменить судьбу Великих Руин и бросить вызов самим богам.

Страна
Китай
Жанр
Исторический, Приключения, Фэнтези

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