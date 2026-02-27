Не гоняйся за деньгами, бывший женишок (сериал, 2025) смотреть онлайн

Он хотел жениться на её деньгах. Её отец устроил им проверку. Теперь настало время для её ответа. Лилиан думала, что выходит замуж по любви. Её отец, опытный и влиятельный бизнесмен, решил устроить жениху «экзамен на прочность», симулировав финансовый крах прямо перед свадьбой. Результат превзошёл самые худшие опасения: её избранник и его мать показали себя настоящими охотниками за наследством, превратив торжество в публичную казнь репутации Лилиан. Но они просчитались. Униженная невеста – не жертва. Она – наследница могущественной семьи Дрейк, и она только что получила неоспоримые доказательства их лицемерия. С холодным сердцем и железной волей Лилиан начинает свою игру. Её цель – не просто разорвать помолвку, а полностью разрушить жизнь тех, кто осмелился играть с её чувствами. «Вы хотели богатства Дрейков? Отлично. Теперь вы получите их месть...».

