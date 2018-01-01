Wink
Сериалы
На разных берегах
Актёры и съёмочная группа сериала «На разных берегах»

Актёры и съёмочная группа сериала «На разных берегах»

Режиссёры

Анна Кудинова

Режиссёр

Актёры

Анастасия Грибулина

АктрисаСоня
Рустам Джабраилов

АктёрДениз
Анастасия Пьянова

АктрисаЛюся
Рэй Буртяк

АктёрБейрам
Анжелика Вольская

АктрисаНергиз

Сценаристы

Татьяна Изосимова

Сценарист

Продюсеры

Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Продюсер
Ирина Путятина

Продюсер
Лилия Ковалевич

Продюсер
Греник Петросян

Продюсер
Дарья Масловская

Продюсер

Художники

Валерий Юркевич

Художник

Операторы

Сергей Кулишенко

Оператор