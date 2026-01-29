На разных берегах (сериал, 2025) смотреть онлайн

Накануне свадьбы Соню бросил жених. Вместе с подругой она отправляется зализывать душевные раны в Турцию, где знакомится с владельцем отеля Денизом. После настойчивых ухаживаний со стороны Дениза Соня открывает ему свое сердце, и они женятся.



Спустя год в Турции происходит землетрясение, и Дениз принимает решение открыть в отеле центр помощи пострадавшим. К нему за помощью обращается молодая девушка Джемре, которая когда-то была обещана ему в качестве жены. Пользуясь случаем, чтобы отомстить за несостоявшуюся свадьбу, она ссорит Дениза с женой. Бывший жених Сони увозит ее в Россию. Проходит время, но ни Дениз, ни Соня не могут забыть друг друга. Дениз решает поехать в Россию, чтобы вернуть ту, которую по-настоящему любит.

