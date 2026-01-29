8.92025, На разных берегах 1 сезон
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
На разных берегах (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Накануне свадьбы Соню бросил жених. Вместе с подругой она отправляется зализывать душевные раны в Турцию, где знакомится с владельцем отеля Денизом. После настойчивых ухаживаний со стороны Дениза Соня открывает ему свое сердце, и они женятся.
Спустя год в Турции происходит землетрясение, и Дениз принимает решение открыть в отеле центр помощи пострадавшим. К нему за помощью обращается молодая девушка Джемре, которая когда-то была обещана ему в качестве жены. Пользуясь случаем, чтобы отомстить за несостоявшуюся свадьбу, она ссорит Дениза с женой. Бывший жених Сони увозит ее в Россию. Проходит время, но ни Дениз, ни Соня не могут забыть друг друга. Дениз решает поехать в Россию, чтобы вернуть ту, которую по-настоящему любит.
Рейтинг
- АКРежиссёр
Анна
Кудинова
- АГАктриса
Анастасия
Грибулина
- РДАктёр
Рустам
Джабраилов
- АПАктриса
Анастасия
Пьянова
- РБАктёр
Рэй
Буртяк
- АВАктриса
Анжелика
Вольская
- ТИСценарист
Татьяна
Изосимова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- ЛКПродюсер
Лилия
Ковалевич
- ГППродюсер
Греник
Петросян
- ДМПродюсер
Дарья
Масловская
- ВЮХудожник
Валерий
Юркевич
- СКОператор
Сергей
Кулишенко