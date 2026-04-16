На кухне у Мери
Wink
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На кухне у Мери
2024, На кухне у Мери 1 сезон
Кулинария18+
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На кухне у Мери (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Интересные детали и нюансы уникальной древнейшей грузинской кухни и лучшие рецепты разных народов мира. Готовить быстро, экономно и эстетически привлекательно - принцип кулинарного творчества Мери

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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