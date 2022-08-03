Мрачное обаяние Адольфа Гитлера (сериал, 2012) смотреть онлайн
2012, The Dark Charisma of Adolf Hitler 1 сезон
Документальный, Военный18+
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О сериале
Адольф Гитлер — человек, лишенный сострадания, преисполненный ненависти и предрассудков. Ненависть Гитлера приведет к холокосту, а жажда завоеваний оставит Европу в руинах. И все же этот человек — воплощение зла — был любим миллионами.
СтранаВеликобритания
ЖанрВоенный, Исторический, Документальный, Биография
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb