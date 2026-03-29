2026, Мозес Итаума vs Джермейн Франклин 1 сезон
Спортивный18+
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Мозес Итаума vs Джермейн Франклин (сериал, 2026) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+34 мин
Мозес Итаума vs Джермейн Франклин
Сезон 1 Серия 1
- 18+50 мин
Мозес Итаума vs Джермейн Франклин
Сезон 1 Серия 2
- 18+50 мин
Мозес Итаума vs Джермейн Франклин
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Мозес Итаума vs Джермейн Франклин
Сезон 1 Серия 4
- 18+34 мин
Мозес Итаума vs Джермейн Франклин
Сезон 1 Серия 5
- 18+13 мин
Мозес Итаума vs Джермейн Франклин
Сезон 1 Серия 6
О сериале
Самый перспективный боксер планеты делает последний шаг на пути к титулам чемпиона мира. 21-летнему Мозесу Итауме долго подбирали соперника, рассматривались разные топовые варианты: Тайсон Фьюри, Фабио Уордли, Лоуренс Околи, Кубрат Пулев, Мурат Гассиев и другие. Но в результате оппонентом лидера тяжелых дивизионов WBA и WBO станет Джермейн Франклин. Изначально поединок должен был состояться еще в январе, но травма Мозеса сдвинула весь боксерский вечер на март. В случае победы Итауме будет некуда стремиться, кроме как к поединкам за главные пояса. Бой, от которого зависит потенциальная расстановка сил самого элитного веса