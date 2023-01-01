Молодой Скала (по версии Кураж-Бамбей)
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Молодой Скала (по версии Кураж-Бамбей)
7.72021, Молодой Скала (по версии Кураж-Бамбей) 2 сезона
Комедии18+

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Молодой Скала (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Рестлер, музыкант, киноактер и герой мемов – всe это Дуэйн «Скала» Джонсон. Сериал расскажет о детстве, юности и первых шагах к становлению будущей легенды. Колоритные калифорнийские 80-е и будни харизматичного парнишки, которому уготовано стать звездой, не дадут заскучать, особенно, если смотреть «Молодого Скалу» в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Скала (по версии Кураж-Бамбей)»

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