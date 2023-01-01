Мик познает мир (мультсериал, 2012) смотреть онлайн
6.62012, Stick with Mick 2 сезона
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сюжет
Мик хочет собрать наклейки для своего альбома. Когда Мик посещает пляж, ранчо, кухню друга и он узнает о разных местах и объектах, связанных с каждым местом. Присоединяйтесь к Мику, пока он заполняет свой альбом памятными наклейками и фотографиями.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыРазвивающие, Мультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
6.9 IMDb