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Мифические звери
Актёры и съёмочная группа сериала «Мифические звери»

Актёры и съёмочная группа сериала «Мифические звери»

Режиссёры

Чжэ Чжан

Чжэ Чжан

Zhe Zhang
Режиссёр
Шуо Чжао

Шуо Чжао

Shuo Zhao
Режиссёр

Актёры

Чжан Цзе

Чжан Цзе

Zhang Jie
Актёр
Чжан Фучжэн

Чжан Фучжэн

Zhang Fuzheng
Актёр
Цянь Чэнь

Цянь Чэнь

Qian Chen
Актриса
Чжао Итун

Чжао Итун

Zhao Yitong
Актриса

Сценаристы

Сюэся Мао Яоцзы

Сюэся Мао Яоцзы

Xuexia Mao Yaozi
Сценарист

Продюсеры

Ли Ни

Ли Ни

Li Ni
Продюсер
Джиминг Яо

Джиминг Яо

Jieming Yao
Продюсер