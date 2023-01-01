Международный аэропорт Дубай
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Международный аэропорт Дубай

Международный аэропорт Дубай (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Ultimate Airport Dubai 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Международный аэропорт Дубая принимает 344 000 рейсов, 57 млн. пассажиров и 2000 тонн грузов в год. Сериал покажет закулисную жизнь трех международных терминалов аэропорта, в том числе терминала № 3 ― самого большого здания на земле, размер которого составляет 359 футбольных полей!

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Рейтинг

7.4 IMDb