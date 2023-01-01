Мэтлок
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Мэтлок (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, Мэтлок 1 сезон
Драма, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

75-летняя Мэдлин Мэтлок решает вернуться к работе в престижной юридической фирме. У женщины есть свои хитрости, чтобы выигрывать дела и разоблачать неправомерные действия.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

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