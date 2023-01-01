Место счастливчиков
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Место счастливчиков

Место счастливчиков (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, Место счастливчиков 1 сезон
Драма, Комедия18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

После смерти отца Изабелла узнает две новости: во-первых, у нее есть сводная сестра вдвое старше ее, во-вторых, теперь они вместе должны управлять баром, доставшимся им по наследству.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Место счастливчиков»