Мертвое лето
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Мертвое лето

Мертвое лето (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Dead of Summer 1 сезон
Ужасы, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В конце 1980-х, когда школы пустуют летом, открывается сезон в идеальном на первый взгляд летнем лагере Стиллуотер на Среднем Западе. Это время для первой любви, первого поцелуя… и первого убийства. Темная, древняя мифология Стиллуотера просыпается, и то, что должно было стать летним развлечением, вскоре превращается в незабываемые ужасы и зло на каждом шагу.

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мертвое лето»

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