Медведи-соседи (мультсериал, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

«Медведи-соседи» — комедийный анимационный мультсериал про двух медведей — защитников леса. В прекрасном заповедном лесу мирно уживаются звери и птицы. Но однажды туда приходит злой и хитрый дровосек — он хочет полностью вырубить нетронутый лес! Хорошо, что лесные просторы охраняют храбры�е и могучие медведи-соседи — вдвоем они справятся с любой опасностью и проучат подлого дровосека.



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