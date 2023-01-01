Медленные лошади (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

После неудачной миссии агента британской разведки Ривера Картрайта ссылают в Слоу-Хаус. Там собраны такие же провинившиеся агенты, которые выполняют скучные задачи для деспотичного босса Джексона Лэмба. Но всё становится интереснее, когда отделу дают второй шанс.



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