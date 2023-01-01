Медленные лошади (сериал, 2022) смотреть онлайн
2022, Медленные лошади 1 сезон
Триллеры, Детективы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
После неудачной миссии агента британской разведки Ривера Картрайта ссылают в Слоу-Хаус. Там собраны такие же провинившиеся агенты, которые выполняют скучные задачи для деспотичного босса Джексона Лэмба. Но всё становится интереснее, когда отделу дают второй шанс.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
ЖанрыДетективы, Триллеры
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Джереми
Лавринг
- ДХРежиссёр
Джеймс
Хоуз
- СМРежиссёр
Сауль
Метцштайн
- АРРежиссёр
Адам
Рэндолл
- СРАктриса
Саския
Ривз
- КРАктёр
Крис
Райлли
- Актёр
Гари
Олдман
- РЭАктриса
Розалинд
Элизар
- ДДАктёр
Дастин
Демри-Бёрнс
- ЭЭАктриса
Эйми-Ффион
Эдвардс
- КЧАктёр
Кристофер
Чунг
- Актёр
Кадифф
Кирван
- ДЛАктёр
Джек
Лауден
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- ГЧСценарист
Гэби
Чьяппе
- МБСценарист
Морвенна
Бэнкс
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- ХУМонтажёр
Харрисон
Уолл
- МХМонтажёр
Мортен
Хёйбьерг
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон
- TКомпозитор
Toydrum