Matchroom at Tulsa. Сесилия Брекхус vs Джессика МакКаскилл
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Matchroom at Tulsa. Сесилия Брекхус vs Джессика МакКаскилл

Matchroom at Tulsa. Сесилия Брекхус vs Джессика МакКаскилл (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Matchroom at Tulsa. Cecilia Brækhus vs Jessica McCaskill 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Звезда мирового бокса Сесилия Брекхус против Джессики МакКаскил в бою, который либо упрочит доминирование чемпионки, не проигравшей ни одного поединка в своей карьере, либо преподнесет одну из главных сенсаций в истории женского бокса.

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