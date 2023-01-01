Масляная живопись
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Масляная живопись (сериал, 2022) смотреть онлайн

2022, Масляная живопись 3 сезона
Документальные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Благодаря разнообразию техник, тематик, подходов и преподавателей, каждый сможет выбрать чему поучиться: от базовой информации о материалах для масляной живописи, создания работ по мотивам шедевров Клода Моне и других великих живописцев, до формирования своего собственного творческого языка.

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