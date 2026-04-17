Масленица с Аппетитным
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Масленица с Аппетитным
2024, Масленица с Аппетитным 1 сезон
Кулинария18+
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Масленица с Аппетитным (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Особый сборник программ, посвящённых традиционным для Масленицы рецептам. Ведущие покажут, как приготовить самые аппетитные блины, поделятся классическими и необычными рецептами и увидят разнообразием начинок и способами подачи привычных блюд

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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