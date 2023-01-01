Маршрут построен. LADA Sport ROSNEFT (сериал, 2022) смотреть онлайн
2022, Маршрут построен. LADA Sport ROSNEFT 1 сезон
Документальные, ТВ-шоу12+
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Сюжет
Проект «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» стартовал в 2021 году. Его цель – доказать всем, что имея всего пару дней и надежный автомобиль, всегда можно устроить настоящее приключение. За рулем автомобилей LADA пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT находят все новые маршруты в регионах России и даже выезжая за пределы страны.
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