Маршрут построен. LADA Sport ROSNEFT (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Проект «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» стартовал в 2021 году. Его цель – доказать всем, что имея всего пару дней и надежный автомобиль, всегда можно устроить настоящее приключение. За рулем автомобилей LADA пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT находят все новые маршруты в регионах России и даже выезжая за пределы страны.



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