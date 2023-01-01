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Марс (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Mars 2 сезона
Фантастика, Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Научно-фантастический сериал от National Geographic рассказывает о подготовке первой экспедиции на Марс и предполагает, что может произойти после высадки астронавтов на Красной планете. Вымысел создателей подкрепляется документальными сюжетами и комментариями ученых.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Марс»

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