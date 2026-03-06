Марафон сердца (сериал, 2026) смотреть онлайн

Девушка из богатой семьи сбивает на трассе спортсмена и начинает ухаживать за ним. «Марафон сердца» (2026) — сериал о том, как чувство вины способно перерасти в искреннюю любовь.



Настя Лисинова выросла в роскоши: ее отец — крупный фармацевтический магнат, впереди блестящая карьера врача и свадьба с выгодным женихом. Но в один вечер все летит под откос. После бурной ссоры Настя садится за руль и в темноте сбивает мужчину, а затем уезжает. Но совесть не отпускает Настю. Она узнает, что пострадавший — известный триатлет Дмитрий и его жизнь висит на волоске. Чтобы загладить вину, девушка устраивается в клинику, где лежит Дмитрий, обычной медсестрой. Настя оплачивает лучшие условия, тайком достает редкие лекарства и проводит с ним дни — привязанность к незнакомцу растет с каждой минутой. Но тень прошлого настигает ее: бывший жених прознает про секрет Насти и начинает ее шантажировать.



Что произойдет, когда Дмитрий увидит в заботливой медсестре ту, что едва не лишила его жизни?


