Мальчики краше цветов
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Мальчики краше цветов

Мальчики краше цветов (сериал, 2009) смотреть онлайн

2009, Kkotboda namja
Драмы, Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Старшеклассница из бедной семьи Ким Чан Ди спасает ученика элитной школы Синхва. В благодарность учебное заведение принимает Чан Ди в свои ряды. Ей предстоит узнать жестокие нравы мажоров и ввязаться в конфликт с группировкой F4 ― самыми авторитетными и популярными подростками в Синхве.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb