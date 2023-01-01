Мальчики краше цветов (сериал, 2009) смотреть онлайн
2009, Kkotboda namja
Драмы, Мелодрамы12+
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Сюжет
Старшеклассница из бедной семьи Ким Чан Ди спасает ученика элитной школы Синхва. В благодарность учебное заведение принимает Чан Ди в свои ряды. Ей предстоит узнать жестокие нравы мажоров и ввязаться в конфликт с группировкой F4 ― самыми авторитетными и популярными подростками в Синхве.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Драмы, Мелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb