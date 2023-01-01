Мальчик-Пальчик (мультсериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Мальчик-Пальчик - самый маленький в семье. Часто он оказывается слишком мал, чтобы участвовать в играх со своим старшим братом и сестрой. Но, к счастью, Мальчик-Пальчик подружился с Муравьем. Вместе они ввяз�ываются в самые разные приключения. Вместе они открывают чудеса жизни.



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