Мальчик-Пальчик
Wink
Детям
Мальчик-Пальчик
6.92015, Lillefinger 2 сезона
Мультсериалы, Приключения0+

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Мальчик-Пальчик (мультсериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Мальчик-Пальчик - самый маленький в семье. Часто он оказывается слишком мал, чтобы участвовать в играх со своим старшим братом и сестрой. Но, к счастью, Мальчик-Пальчик подружился с Муравьем. Вместе они ввязываются в самые разные приключения. Вместе они открывают чудеса жизни.

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