Мафия убивает только летом
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Мафия убивает только летом

Мафия убивает только летом (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, La mafia uccide solo d'estate 2 сезона
Комедии, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История обычной итальянской семьи, живущей в Палермо в конце 1970-х. Повествование ведется от лица десятилетнего мальчика Артуро. Его точка зрения перемежается с историческими фактами, относящимися к сицилийской мафии, которая в ту эпоху заправляла всем в этой части Италии.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мафия убивает только летом»

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