Мафия (2020) (сериал, 2020) смотреть онлайн
6.52020, Mafia 1 сезон
Триллеры, Боевики18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
Сюжет
Шестеро друзей, которые тесно общались в студенческие годы, встречаются вновь на мальчишнике. Их связывает ужасный инцидент, ставший причиной размолвки на долгие годы. Встретившись вновь, они заново переживают травму, превращая свою жизнь в опасную игру в кошки-мышки.
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Рейтинг
6.6 IMDb