Мафия (2020) (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Шестеро друзей, которые тесно общались в студенческие годы, встречаются вновь на мальчишнике. Их связывает ужасный инцидент, ставший причиной размолвки на долгие годы. Встретившись вновь, они заново переживают травму, превращая свою жизнь в опасную игру в кошки-мышки.



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