Madman (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Привет народ, меня зовут Александр и я ищу очень целеустремленных людей для взаимовыгодного сотрудничества!

Если у вас есть идея для развития собственного бизнеса, обязательно пишите мне, пообщаемся.

Интересы, которые я хотел бы развивать и поставить на поток, создав собственное производство:

- любой вид электротранспорта для индивидуально передвижения;

- станки или механизмы для дерева или металлообработки;

- акустические системы как для домашнего пользования, так и портативные.

- любая другая сфера деятельности, главное чтобы продукт был конкурентно-способным, являлся востребованным на мировом рынке, мог заменить импорт продукции из других стран, быть очень полезным внутри русско-говорящих стран.



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