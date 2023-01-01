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Madman (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

7.32021, Madman 1 сезон
Блоги, DYI12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Привет народ, меня зовут Александр и я ищу очень целеустремленных людей для взаимовыгодного сотрудничества!
Если у вас есть идея для развития собственного бизнеса, обязательно пишите мне, пообщаемся.
Интересы, которые я хотел бы развивать и поставить на поток, создав собственное производство:
- любой вид электротранспорта для индивидуально передвижения;
- станки или механизмы для дерева или металлообработки;
- акустические системы как для домашнего пользования, так и портативные.
- любая другая сфера деятельности, главное чтобы продукт был конкурентно-способным, являлся востребованным на мировом рынке, мог заменить импорт продукции из других стран, быть очень полезным внутри русско-говорящих стран.

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Блоги, DYI

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