Мадагаскар: Маленькие и дикие
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Детям
Мадагаскар: Маленькие и дикие

Мадагаскар: Маленькие и дикие (мультсериал, 2020) смотреть онлайн

8.02020, Madagascar: A Little Wild 1 сезон
Мультсериалы, Семейные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал «Мадагаскар: маленькие и дикие» познакомит зрителя с маленькими и озорными зверятами: львенком Алексом, зебренком Марти, жирафенком Малманом и деткой-бегимотихой Глорией.

Свое детство герои культового мультфильма «Мадагаскар» провели вместе в зоопарке Центрального парка Нью-Йорка.
Оказывается, у этих зверят были приключения еще до того, как они, уже будучи взрослыми, покинули свои клетки, чтобы повидать мир. Название «Мадагаскар: маленькие и дикие» полностью соответствует характерам наших героев. Они любят играть, баловаться и нарушать распорядок дня. Кто-то думает, что это сулит сплошные неприятности, но для наших юных героев — это самые настоящие приключения.

Сериал «Мадагаскар: маленькие и дикие» вышел в 2020 году под эгидой компании DreamWorks.

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Информация

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мадагаскар: Маленькие и дикие»

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