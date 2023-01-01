Мадагаскар: Маленькие и дикие (мультсериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Мадагаскар: маленькие и дикие» познакомит зрителя с маленькими и озорными зверятами: львенком Алексом, зебренком Марти, жирафенком Малманом и деткой-бегимотихой Глорией.



Свое детство герои культового мультфильма «Мадагаскар» провели вместе в зоопарке Центрально�го парка Нью-Йорка.

Оказывается, у этих зверят были приключения еще до того, как они, уже будучи взрослыми, покинули свои клетки, чтобы повидать мир. Название «Мадагаскар: маленькие и дикие» полностью соответствует характерам наших героев. Они любят играть, баловаться и нарушать распорядок дня. Кто-то думает, что это сулит сплошные неприятности, но для наших юных героев — это самые настоящие приключения.



Сериал «Мадагаскар: маленькие и дикие» вышел в 2020 году под эгидой компании DreamWorks.



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