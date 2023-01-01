Мадагаскар: Маленькие и дикие (мультсериал, 2020) смотреть онлайн
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Сюжет
Сериал «Мадагаскар: маленькие и дикие» познакомит зрителя с маленькими и озорными зверятами: львенком Алексом, зебренком Марти, жирафенком Малманом и деткой-бегимотихой Глорией.
Свое детство герои культового мультфильма «Мадагаскар» провели вместе в зоопарке Центрально�го парка Нью-Йорка.
Оказывается, у этих зверят были приключения еще до того, как они, уже будучи взрослыми, покинули свои клетки, чтобы повидать мир. Название «Мадагаскар: маленькие и дикие» полностью соответствует характерам наших героев. Они любят играть, баловаться и нарушать распорядок дня. Кто-то думает, что это сулит сплошные неприятности, но для наших юных героев — это самые настоящие приключения.
Сериал «Мадагаскар: маленькие и дикие» вышел в 2020 году под эгидой компании DreamWorks.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Семейные, Приключения, Мультсериалы
Рейтинг
- ТСРежиссёр
Т.Дж.
Салливан
- ШБАктриса
Шейлин
Бектон
- ТЧАктёр
Такер
Чандлер
- ЛЛАктёр
Люк
Лоу
- АОАктёр
Амир
О’Нил
- ККАктриса
Кендес
Козак
- ЭПАктёр
Эрик
Петерсон
- ЖГАктриса
Жасмин
Гейтвуд
- ЧААктёр
Чарльз
Адлер
- ТВАктёр
Тру
Валентино
- РССценарист
Рокси
Саймонс
- ЛЗСценарист
Лаура
Зак
- СЭПродюсер
Сауль
Эндрю Блинкофф
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
П�ортная
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- Актриса дубляжа
Анастасия
Фомичёва
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- МБМонтажёр
Мэтт
Барриос
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман