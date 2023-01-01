Люпен
Wink
Сериалы
Люпен

Люпен (сериал, 2021) смотреть онлайн

2021, Люпен 1 сезон
Криминал, Детективы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сенегальский иммигрант Ассан Диоп планирует похитить выставленное на аукцион в Лувре колье Марии-Антуанетты. 25 лет назад за кражу у богатого семейства именно этой драгоценности был несправедливо осуждён его отец, поэтому Ассаном движет месть. Ещё подростком парень зачитывался приключениями джентльмена-грабителя Арсена Люпена и теперь будет действовать в лучших традициях своего книжного кумира.

Все сезоны сериала Люпен смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Люпен»