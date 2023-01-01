Любовники (сериал, 2021) смотреть онлайн
7.82021, Sakli 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+
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Сюжет
Турецкая адаптация одноименной американской мелодрамы, получившей «Золотой глобус» как «Лучший драматический сериал» в 2015 году. Во время отдыха на шикарной вилле тестя с женой и детьми писатель Озан оказывается в прибрежной закусочной, где обращает внимание на официантку Аслу. Вскоре между героями завязывается бурный тайный роман, ведь женат не только Озан, но и Асла тоже замужем. в хорошем качестве
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb