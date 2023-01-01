Любовь не понимает слов (сериал, 2016) смотреть онлайн
2016, Любовь не понимает слов 1 сезон
Мелодрамы, Комедии18+
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Сюжет
Хаят родилась в небольшом провинциальном городке. Вместе с двумя своими подругами она переезжает в столицу. Мурат - красавец и богатый наследник. Их первая встреча была наполнена ненавистью. Однако через некоторое время между ними вспыхнуло настоящее чувство и молодые люди отчаянно полюбили друг друга. Но смогут ли они пронести свою любовь через многочисленные трудности и испытания?
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Информация
Рейтинг
- БСРежиссёр
Бесте
Султан Касапогуллары
- БИРежиссёр
Бахадыр
Индже
- ОКАктёр
Огузхан
Карби
- ТКАктриса
Туче
Карабаджак
- БДАктёр
Бурак
Дениз
- Актриса
Мерве
Чагыран
- ОТАктриса
Озджан
Текдемир
- ДГАктриса
Демет
Гюль
- БЧАктриса
Бетюль
Чобаноглу
- АЯАктёр
Адем
Явуз Озата
- Актриса
Ханде
Эрчел
- СФАктёр
Сулейман
Фелек
- АЭСценарист
Айлин
Эрен
- НУСценарист
Нурай
Услу
- АБСценарист
Аксель
Бонфиль
- ТБПродюсер
Туран
Баят
- БСПродюсер
Бурак
Сайашар
- ДТКомпозитор
Джем
Тунджер