Любите ли Вы Брамса? (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно
8.82020, Beuramseureul joahaseyo? 1 сезон
Мелодрамы16+
Сезоны и серии
- 16+59 мин
Любите ли Вы Брамса?
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+59 мин
Любите ли Вы Брамса?
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+60 мин
Любите ли Вы Брамса?
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Любите ли Вы Брамса?
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+59 мин
Любите ли Вы Брамса?
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+59 мин
Любите ли Вы Брамса?
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Любите ли Вы Брамса?
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+59 мин
Любите ли Вы Брамса?
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+59 мин
Любите ли Вы Брамса?
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+59 мин
Любите ли Вы Брамса?
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+59 мин
Любите ли Вы Брамса?
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+59 мин
Любите ли Вы Брамса?
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+59 мин
Любите ли Вы Брамса?
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+59 мин
Любите ли Вы Брамса?
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+59 мин
Любите ли Вы Брамса?
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+59 мин
Любите ли Вы Брамса?
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Действие дорамы разворачивается вокруг студентов престижного музыкального колледжа. С шести лет Пак Джун ен играет на пианино, его мастерство и талант были признаны на значимых музыкальных конкурсах страны и всего мира. �Однажды он встречает Чхэ Сон А — студентку старшего курса по специальности скрипка. Девушка, отучившись в университете на специалиста в области бизнеса, не изменила своему сердцу и решила посвятить себя музыке, вернувшись после четырех неудачных попыток в музыкальный колледж.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМелодрамы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb