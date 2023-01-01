Любите ли Вы Брамса? (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Действие дорамы разворачивается вокруг студентов престижного музыкального колледжа. С шести лет Пак Джун ен играет на пианино, его мастерство и талант были признаны на значимых музыкальных конкурсах страны и всего мира. �Однажды он встречает Чхэ Сон А — студентку старшего курса по специальности скрипка. Девушка, отучившись в университете на специалиста в области бизнеса, не изменила своему сердцу и решила посвятить себя музыке, вернувшись после четырех неудачных попыток в музыкальный колледж.





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