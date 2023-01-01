Лу!
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Лу!

Лу! (мультсериал, 2009) смотреть онлайн

7.92009, Lou! 1 сезон
Мультсериалы0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Лу девочка-подросток, которая живет полной жизнью, дружит и влюбляется. Мина лучшая подруга Лу, но и мама Лу также очень близкий ей друг и она делится с ней всеми своими секретами и переживаниями. Лу и Мина любят ходить и смотреть как взлетают самолеты. Каждый мечтает о такой подруге, как Лу.

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