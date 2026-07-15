Love is...
Wink
Сериалы
Love is...
2017, Love is... 1 сезон
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «PREMIER»

Love is... (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это экшен, мелодрама, триллер, но прежде всего это комедия, снятая по стандартам Голливуда и Болливуда. Это пять разных историй о пяти совершенно не похожих друг на друга женщинах.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

4.5 КиноПоиск