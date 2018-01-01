Wink
Лес
Актёры и съёмочная группа сериала «Лес»

Режиссёры

О Джон-нок

Oh Jong-rok
Режиссёр

Актёры

Пак Хэ-джин

Park Hae-jin
АктёрKang San-hyeok
Чо Бо-а

Jo Bo-ah
АктрисаJeong Yeong-jae
Рю Сын-су

Ryoo Seung-soo
АктёрBong Dae-yong
Чон Ён-джу

Jeong Yeon-joo
АктрисаOh Bo-mi
Ли До-гён

Lee Do-gyeong
АктёрChoi Jeong-mok
Ли Щи-хун

Lee Shi-hoon
АктёрPark Hyeong-soo
Мин Джун-хён

Min Joon-hyeon
Актёр
Но Гван-щик

No Gwang-shik
АктёрChoi Chang
Юн Бог-ин

Yoon Bok-in
Актриса
Чхве Сын-хун

Choi Seung-hoon
АктёрChild Kang San-hyeok
Ли Нам-хи

Lee Nam-hee
АктёрHospital director
Чхве Гван-иль

Choi Gwang-il
АктёрKwon Joo-han
Пак Чи-иль

Park Ji-il
АктёрYeong-jae's dad
Ким Мин-сок

Kim Min-seok
АктёрDoctor
Пак Хён-у

Park Hyeon-woo
АктёрJeong Yeong-jae's ex-boyfriend