Актёры и съёмочная группа сериала «Лес»
Режиссёры
Актёры
АктёрKang San-hyeok
Пак Хэ-джинPark Hae-jin
АктрисаJeong Yeong-jae
Чо Бо-аJo Bo-ah
АктёрBong Dae-yong
Рю Сын-суRyoo Seung-soo
АктрисаOh Bo-mi
Чон Ён-джуJeong Yeon-joo
АктёрChoi Jeong-mok
Ли До-гёнLee Do-gyeong
АктёрPark Hyeong-soo
Ли Щи-хунLee Shi-hoon
Актёр
Мин Джун-хёнMin Joon-hyeon
АктёрChoi Chang
Но Гван-щикNo Gwang-shik
Актриса
Юн Бог-инYoon Bok-in
АктёрChild Kang San-hyeok
Чхве Сын-хунChoi Seung-hoon
АктёрHospital director
Ли Нам-хиLee Nam-hee
АктёрKwon Joo-han
Чхве Гван-ильChoi Gwang-il
АктёрYeong-jae's dad
Пак Чи-ильPark Ji-il
АктёрDoctor
Ким Мин-сокKim Min-seok
АктёрJeong Yeong-jae's ex-boyfriend