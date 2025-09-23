Лес (сериал, 2020) смотреть онлайн

Финансист, ставший спасателем, и принципиальная девушка-хирург разгадывают тайны маленькой деревни. Дорама «Лес» — захватывающий сериал, объединивший романтику, детектив и щепотку волшебства.



Неподалеку от деревушки Мирён раскинулся густой лес, хранящий немало тайн. Именно здесь финансовая компания Red Line Investment собирается построить курортный отель, который должен стать самым большим в Азии. Ее планам способна помешать расположенная поблизости спасательная станция 119, от которой доносится слишком много шума. Менеджер Кан Санхёк тайно устраивается туда спасателем, чтобы подготовить проект по переносу станции в более подходящее место. Однако лес пробуждает в Санхёке подавленные воспоминания, как-то связанные с его юностью. Здесь он знакомится с Чон Ёнджэ — девушкой, которая работает хирургом в местной больнице. После того, как Санхёк спасает ее от лесного пожара, они вместе начинают разгадывать тайны деревни и его прошлого.



Как будут развиваться их отношения и о чем Санхёк предпочел забыть, вы узнаете, если будете смотреть дораму «Лес» с русской озвучкой на Wink.

