LEGO: Звездные войны. Все звезды (Короткометражки)
Wink
Детям
LEGO: Звездные войны. Все звезды (Короткометражки)
7.32018, Lego Star Wars: All-Stars 1 сезон
Мультсериалы, Комедии6+

Этот сериал пока недоступен

LEGO: Звездные войны. Все звезды (Короткометражки) (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Сборник мультфильмов по вселенной «Звездных войн» с фигурками ЛЕГО. Хан Соло, Лея Органа, Чубакка, Лэндо Калриссиан и другие звезды франшизы находят себе фантастические приключения в разных уголках далекой-далекой Галактики.

Все сезоны сериала LEGO: Звездные войны смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «LEGO: Звездные войны. Все звезды (Короткометражки)»

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