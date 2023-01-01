LEGO: Звездные войны. Сопротивление растет. Короткие истории (мультсериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Отважное движение Сопротивление героически сражается против грозного Первого Ордена. Не зная о том, что Первый Орден построил смертельное супер оружие, Сопротив�ление должно спасти одного из своих самых важных лидеров, которого держат в плену на борту вражеского Звездного Разрушителя…



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