2021, The Lady and the Dale 1 сезон
Документальные18+
Этот сериал пока недоступен
Леди и «Дейл» (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Документальный мини-сериал про одну из самых странных афер 1970-х расскажет о предпринимательнице Элизабет Кармайкл, которая во время энергетического кризиса в США запатентовала трехколесный спорткар с низким расходом топлива. Проект получил финансирование, но вскоре женщина испарилась. Расследование раскрыло невероятные махинации, а главное — шокирующий для тех времен секрет Кармайкл. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Все сезоны сериала Леди и «Дейл» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.9 IMDb