Леди и «Дейл»
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Леди и «Дейл»
2021, The Lady and the Dale 1 сезон
Документальные18+

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Леди и «Дейл» (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный мини-сериал про одну из самых странных афер 1970-х расскажет о предпринимательнице Элизабет Кармайкл, которая во время энергетического кризиса в США запатентовала трехколесный спорткар с низким расходом топлива. Проект получил финансирование, но вскоре женщина испарилась. Расследование раскрыло невероятные махинации, а главное — шокирующий для тех времен секрет Кармайкл. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.9 IMDb