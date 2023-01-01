Кровь и нефть
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Кровь и нефть

Кровь и нефть (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Blood and Oil 1 сезон
Драмы, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Небольшой городок Уиллистон оказался местом паломничества жаждущих успеха молодых людей. Бедная молодая пара Билли и Коди Лефеверы оказались в их числе, однако, выступая против безжалостного нефтяного магната, они рискуют потерять не только все, что имеют, но и свой брак.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кровь и нефть»

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