Крэйг из царства Ручья
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Крэйг из царства Ручья

Крэйг из царства Ручья (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Крэйг из царства Ручья 1 сезон
Фэнтези, Драма18+

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О сериале

Крейгу 10 лет. Он живёт на городской окраине, которая граничит с лесным массивом. Жизнь здесь течёт вяло и размеренно, поэтому большую часть свободного времени мальчик проводит вместе со своими лучшими друзьями Келси и Джеем Пи. Возможно, Крейг так и продолжал бы ежедневно играть с приятелями, смотреть телевизор, читать книги, если бы однажды не потерял одну очень важную для себя вещь — она случайно упала в канализационную трубу. Мальчик попросил помощи у своих лучших друзей, и ребята отправились на поиски входа в канализацию. Так начались их опасные приключения

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Страна
США, Южная Корея, Мексика, Испания, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Драма, Фэнтези

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