Крепость. История российского кризиса
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Крепость. История российского кризиса
5.92021, Крепость. История российского кризиса 1 сезон
Документальные, Мини-сериалы12+
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Крепость. История российского кризиса (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кризисы всегда происходят неожиданно. Если не подготовиться заранее, цена для страны окажется ещe выше. Сериал по книге журналистки и писательницы Евгении Письменной «Система Кудрина» затрагивает события с конца 1980-х до кризисного конца нулевых и отвечает на вопросы, что помогло стране стойко пережить кризис в 2008 году и что поможет подготовиться к новым вызовам.

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