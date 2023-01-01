Крепость. История российского кризиса (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Кризисы всегда происходят неожиданно. Если не подготовиться заранее, цена для страны окажется ещe выше. Сериал по книге журналистки и писательницы Евгении Письменной «Система Кудрина» затрагивает события с конца 1980-х до кризисного конца нулевых и отвечает на вопросы, что помогло стране стойко пережить кризис в 2008 году и что поможет подготовиться к новым вызовам.



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