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Кремень (Бесплатное лето)

Кремень (Бесплатное лето) (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Бесплатное лето 1 сезон
Военные18+

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Сюжет

Приехав, в небольшой российский городок, чтобы навестить старого боевого товарища, майор краповых беретов Шаманов становится свидетелем страшных событий — местное население, простые люди, лишены прав, обесчещены, их достоинство растоптано. Шаманову остается либо пройти мимо, закрыв глаза, либо начать действовать, противопоставив себя порочной властной системе, годами оттачиваемой и набравшей смертельную силу…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Военные

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