Кот Басик (мультсериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

У самого обычного молодого программиста живет совершенно необычный кот по имени Басик. Он наделен сверхъестественным интеллектом. Впрочем, это никого не удивляет. В современном мире не принято удивляться. И оче�нь зря! Ведь Басик действительно удивительный кот. Он умный, сдержанный, заботливый и к тому же настоящий джентльмен. Его забавные приключения и хитроумные проделки удивят и позабавят не только хозяина, но и зрителей



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