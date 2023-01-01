Комиссар Мальтезе (сериал, 2017) смотреть онлайн
8.52017, Maltese - Il Romanzo del Commissario 1 сезон
Боевики, Мини-сериалы18+
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Сюжет
1976 год. Комиссар полиции Дарио Мальтезе возвращается на Сицилию, в Трапани, на свадьбу своего друга детства Джанни Перальта, который также является полицейским. После семейного обеда Мальтезе видит, как мафиози убивают Перальту и его подругу посреди дороги. После этой трагедии Мальтезе решает уйти со своего поста в Риме и просит перевести его в Трапани, чтобы занять место Перальты и начать расследование его убийства...
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Информация
СтранаИталия
ЖанрыИсторические, Боевики, Криминал, Драмы, Детективы, Мини-сериалы, Триллеры
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb