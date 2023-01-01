8.92020, Dream Team: Birth of the Modern Athlete 1 сезон
Документальные, Мини-сериалы18+
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Команда мечты: Рождение современного атлета (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
История мужской олимпийской команды США по баскетболу 1992 года, ставшей настоящей легендой спорта. Проект покажет восхождение великих спортсменов (Майкла Джордана, Чарльза Бакли, Ла�рри Бeрда и других), а также проследит развитие баскетбола до статуса второго по популярности вида спорта в мире. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыИсторические, Документальные, Мини-сериалы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb